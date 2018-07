Αποχωρεί άμεσα από τους Χοκς ο Καρμέλο (pic)

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του trade με το οποίο βρέθηκε στους Χοκς, ο «Μέλο» θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από την ομάδα της Τζόρτζια.

Όπως ανέφερε και ο Σαμς Τσαράνια, η Ατλάντα θα αφήσει ελεύθερο τον Άντονι και δεν αποκλείεται να γίνει και εντός της ημέρας (30/7).

The Atlanta Hawks are expected to waive Carmelo Anthony today, with player physicals completed over the weekend from 3-team trade, league sources tell Yahoo. Clears way for Anthony to become free agent, potentially join Houston.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 30 Ιουλίου 2018