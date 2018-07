Μετά από μια... περίεργη χρονιά και έναν τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, ο Ράσελ ευελπιστεί στην μεγάλη επιστροφή.

Το 2Κ του εμπιστεύτηκε ένα rating στο «83» για το ΝΒΑ 2Κ19, το οποίο δεν είναι άσχημο, αλλά ούτε και πολύ καλό...

Will this be young’n and Team 2K player @Dloading’s breakout season? #NBA2K19 pic.twitter.com/v7GzXBoEDc

— NBA 2K19 (@NBA2K) 28 Ιουλίου 2018