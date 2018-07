Φίλος των Γκρίζλις κατηγόρησε για «ληστεία» τον Πάρσονς! (pic)

Συγκεκριμένα το 2016 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Γκρίζλις ύψους 94,4 εκατομμυρίων δολαρίων αλλά έκτοτε δεν έχει καταφέρει να δικαιολογήσει, ούτε τη φήμη του, αλλά ουτε και τα χρήματά του.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την οργή πολλών φίλων της ομάδας και ένας από αυτούς του έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

«Γιατί ληστεύεις το Μέμφις με τόσα εκατομμύρια δολάρια;» με τον Πάρσονς να του απαντάει: «Υπέγραψα συμβόλαιο που κέρδισα. Και εσύ το ίδιο θα έκανες...».

Ο Πάρσονς έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο έναντι 24,1 εκατομμυρίων δολαρίων τη σεζόν 2018-19 και 25,1 εκατομμυρίων δολαρίων τη σεζόν 2019-2020.

i signed a contract i earned. you would do the same nephew https://t.co/2MO2vZHVio

— Chandler Parsons (@ChandlerParsons) 28 Ιουλίου 2018