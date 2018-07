Ψάχνουν... καλούς αμυντικούς οι Ρόκετς για trade με τον Άντερσον!

Μάλιστα η ομάδα του Μάικ Ντ' Αντόνι ψάχνει... καλούς αμυντικούς προκειμένου να «γεμίσουν» το ρόστερ τους.

Όπως ανέφερε ο Μπράιαν Ουίντχορστ του ESPN «έχουν μιλήσει οι Ρόκετς με αρκετές ομάδες ώστε να αποκτήσουν παίκτες-αμυντικούς. Είναι ενεργοί στην αγορά...»

Βέβαια το πρόβλημα για τους Ρόκετς είναι μεγάλο, αφού το συμβόλαιο του Άντερσον είναι πολύ «βαρύ» μιας και έχει να λάβει 20,4 εκατομμυρια δολάρια την ερχόμενη σεζόν και άλλα 21,2 την σεζόν 2019-2020!

Brian Windhorst on ESPN regarding potential #Rockets moves beyond Carmelo Anthony: "They are active in the trade market."



Says Houston is showing some willingness to take long-term money back for Ryan Anderson. "They have been talking to teams about adding defenders."

— Ben DuBose (@BenDuBose) 28 Ιουλίου 2018