Έβγαλαν... μαχαίρια Ντουράντ και ΜακΚόλουμ (pics & vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ φιλοξενήθηκε στο podcast του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, το «Pull Up with CJ McCollum» και είχαν μια ωραία μπασκετική συζήτηση με γέλια.

Τουλάχιστον έτσι φάνηκε στην αρχή, γιατί στην συνέχεια παρεξηγήθηκαν.

Ο MVP των τελικών είχε όρεξη για πείραγμα, όταν ο παίκτης των Μπλέιζερς εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για την μεταγραφή του ΝτεΜάρκους Κάζινς στους Ουόριορς, καθώς θεωρούσε πως η ομάδα του μπορούσε να πάρει τον «Boogie».

Ο «KD» είπε: «Γιατί είσαι θυμωμένος με αυτό;», για να απαντήσει ο ΜακΚόλουμ: «Αδερφέ μου, είμαι στη λίγκα. Τι εννοείς γιατί είμαι θυμωμένος; Είμαι στην Δυτική Περιφέρεια. Πρέπει να παίξω εναντίον σας. Αποκλειστήκαμε από εσάς κάποιες φορές στο πρώτο γύρο. Οπότε, κοιτούσα τον Κάζινς».

Και ο Ντουράντ συνέχισε: «Εννοώ... Ξέρεις ότι δεν πρόκειται να κατακτήσετε το πρωτάθλημα;», με τον 26χρονο γκαρντ να αποκρίνεται: «Αδερφέ, έχουμε ομάδα. Έχουμε την ικανότητα. Όλα είναι πιθανά. Μπορούμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα».

Kevin Durant straight up laughed at the Blazers getting swept and Boogie signing with Golden State to CJ McCollum on CJ’s own podcast.

— Kris Hanson (@KrisHansonRCF) 25 Ιουλίου 2018