Συγκεκριμένα η ομάδα της Φλόριντα θα πάρει τον Τζάρελ Μαρτιν και μετρητά, ενώ το Μέμφις θα προσθέσει στο ρόστερ τον Ντακάρι Τζόνσον.

Ο Μάρτιν έκανε καλή χρονιά έχοντας 7,7 πόντους και 4,4 ριμπάουντ σε 73 παιχνίδια, ενώ ο Τζόνσον πέρασε την σεζόν στην G-League.

Memphis has agreed to trade Jarrell Martin and cash to Orlando for Dakari Johnson, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 23 Ιουλίου 2018