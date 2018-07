O μεγαλύτερος fan του Γιάννη στις Φιλιππίνες ψάχνει ένα... retweet του! (pic)

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter, ο νεαρός θαυμαστής του Γιάννη ζήτησε ένα... retweet του σούπερ σταρ των Μπακς και του ΝΒΑ.

«Ελπίζω ο Γιάννης να κάνει retweet όπως επίσης και να με θυμάται. Πέρασε ένας χρόνος ακριβώς από τότε που σε συνάντησα. Ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου στις Φιλιππίνες».

Φυσικά ο Γιάννης το είδε και έκανε retweet όπως και σε πολλούς ακόμα που φορούσαν φανέλα του και τον είχαν κάνει tag!

Δείτε την χαρακτηριστική ανάρτηση...

Hope to get a retweet too @Giannis_An34 and hope you remember me since its exactly been a year ago since I met you. Your biggest fan in the Philippines pic.twitter.com/b0x3VVz7Z2

