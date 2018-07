Στη διαδικασία του ντραφτ του 2016 τον επέλεξαν στο Νο58, αλλά την τελευταία διετία δεν πρόσφερε ούτε στους Σέλτικς ούτε στην ομάδα της G League.

Η ομάδα της Βοστώνης τον αποδέσμευσε και πλέον ο Αμπντέλ Νέιντερ βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας.

The Boston Celtics have waived swingman Abdel Nader, league sources tell Yahoo Sports.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 21 Ιουλίου 2018