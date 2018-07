Ο Ντάντλεϊ στο Μπρούκλιν, ο Άρθουρ στο Φοίνιξ (pic)

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, το Μπρούκλιν θα πάρει τον Τζάρεντ Ντάντλεϊ και ένα draft pick δεύτερου γυρου το 2021, ενώ το Φοίνιξ θα αποκτήσει τον Ντάρελ Άρθουρ.

Brooklyn agreed to trade w/ Phoenix to acquire Jared Dudley and 2021 second-round pick for Darrell Arthur, league sources tell ESPN. Arthur ($7.4M) headed for buyout; Dudley ($9.5M) will have that conversation with Nets. Suns save some salary, Nets get a pick protected to No. 35.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 20 Ιουλίου 2018