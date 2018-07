Σύμφωνα με τον αρθρογράφο για τα θέματα των 76ers, Κιθ Πομπέι, η Φιλαντέλφια είναι η ομάδα που πρότεινε το συγκεκριμένο trade.

Τόσο ο Κόρβερ όσο και ο Μπέιλες είναι δύο πολύπειροι μπασκετμπολίστες, έχοντας ωστόσο διαφορετικά στοιχεία ο ένας με τον άλλον.

According to a league source, the #Sixers have had discussions about trading Jerryd Bayless to the #Cleveland #Cavs for Kyle Korver.

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) 20 Ιουλίου 2018