Ο ΝτεΡόζαν έγινε trade γιατί δεν ήταν καλός στις... χειραψίες! (vid)

Η ανταλλαγή του ΝτεΡόζαν με τον Λέοναρντ έκανε αίσθηση στον κόσμο του ΝΒΑ, οι παίκτες δεν την πήραν καλά, αλλά ίσως να χρειάζεται λίγο χιούμορ παραπάνω για να γίνει λίγο πιο... ανάλαφρη.

Ένα χιουμοριστικό βίντεο που είχαν γυρίσει ο Ντρέικ με τον γνωστό ηθοποιό Γουίλ Φέρελ έχει επιστρέψει στην δημοσιότητα και κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό οι δύο πρωταγωνιστές τονίζουν στους παίκτες ότι πρέπει να είναι πιο ενθουσιώδεις στις χειραψίες τους μετά από τα καλάθια. Συγκεκριμένα λένε ότι αν σκοράρουν και η χειραψία των παικτών είναι χάλια για τους κάνουν ανταλλαγή.

Κάπου εκεί ο ΝτεΡόζαν φαίνεται να λέει ότι αυτά είναι... βλακείες και οι δύο πρωταγωνιστές τον ρωτάνε το όνομα του.

Το βίντεο πάντως είναι απολαυστικό:

DeMar DeRozan was traded because his handshake sucked... pic.twitter.com/1Q1jUKaCPb

— David Astramskas (@redapples) 18 Ιουλίου 2018