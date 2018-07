Κάζινς: «Δεν με νοιάζει τι λένε, χαίρομαι που κάποιοι καρ...δες τραβούν τα μαλλιά τους» (vid)

Μιλώντας ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ στο «Showtime's "The Resurgence"» δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ήξερα ότι θα ειπωθούν πολλά. Δεν δίνω... δεκάρα όμως για τίποτα. Είδα τις αντιδράσεις και πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου. Ήξερα τι έπρεπε να κάνω και αυτό έκανα...»

Και συνέχισε: «Υπάρχουν κάποιοι καρ....ες που τραβούν τα μαλλιά τους τώρα και πραγματικά το απολαμβάνω».

Όσο για την απόφασή του να πάει στους Ουόριορς; «Αντιμετωπίζω έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό ο οποίος μπορεί να κοστίσει και μια καριέρα. Δεν χρειάζεται να αποδείξω αν είμαι καλός παίκτης σε μια ομάδα που δεν διεκδικεί κάτι. Θέλω να κερδίζω και αυτό κοίταξα να κάνω».

.@boogiecousins is a fighter amongst @warriors with the tunnel vision to win.



This is #TheResurgence. pic.twitter.com/WZ2ZXfrn9t

— SHOWTIME SPORTS (@SHOsports) 18 Ιουλίου 2018