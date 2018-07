Πόποβιτς για Λέοναρντ: «Ώρα να προχωρήσουμε» (vids)

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των Σπερς με τους Ράπτορς, ο προπονητής της ομάδας του Σαν Αντόνιο μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς ανέφερε αρχικά πως, «ο Λέοναρντ δούλεψε σκληρά για να φτάσει να γίνει ο παίκτης που είναι και μας βοήθηε να κατακτήσουμε το πέμπτο πρωτάθλημα, του ευχόμαστε καλή συνέχεια, αλλά έφτασε η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά. Πλέον δεν κάνει καλό να γυρνάμε την κουβέντα στο παρελθόν, οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Είμαι εκστασιασμένος ου αποκτήσαμε τον ΝτεΡόζαν και τον Πολκλ και θα στρέψω όλη την προσοχή μου σε αυτούς. Μίλησα αρκετά με τον Καουάι το καλοκαίρι και βρέθηκε η καλύτερη δυνατή λύση. Τα υπόλοιπα που γράφονται για κακή σχέση μεταξύ μας ή με τους συμπαίκτες του είναι ψέματα».

Επίσης αναφερόμενος στον Τόνι Πάρκερ είπε... «θα είναι για πάντα στο σαν Αντόνιο. θα επιστρέψει και θα πίνουμε κρασί, θα δειπνούμε μαζί και θα βλέπουμε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν παρέα».

