Απογοήτευση ΝτεΡόζαν: «Σε πουλάνε γρήγορα και για τίποτα» (vid)

Ο ίδιος ο ΝτεΡόζαν έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θέλει να βρίσκεται στους Ράπτορς και στο πλευρό του καλού του φίλου, Κάιλ Λόουρι.

Όμως δεν... είναι εκείνος που αποφασίζει, αφού το Τορόντο έχει ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις για ανταλλαγή με τον Καουάι Λέοναρντ και όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ το deal βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

Ο ΝτεΡόζαν ωστόσο έβγαλε την... πικρία του, γράφοντας στα stories του: «Δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς. Δεν υπάρχει πίστη και αφοσίωση. Σε πουλάνε γρήγορα και μάλιστα για τίποτα. Θα καταλάβετε σύντομα. Μην ενοχλείτε...»

Let's check in on DeMar DeRozan's Instagram Story right now: pic.twitter.com/frhH6YTiQS

— The Ringer (@ringer) 18 Ιουλίου 2018