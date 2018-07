Όπως έγραψε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Γκάρετ Τεμπλ θα μετακομίσει στο Μέμφις, ενώ τον δρόμο της επιστροφής στο Σακραμέντο θα πάρει ο Μπεν ΜακΛιμορ.

Μαζί με τους θα τον ακολουθήσει στην Καλιφόρνια και ο Ντεγιόντα Ντέιβις, ενώ οι Κινγκς θα πάρουν και κάποιο χρηματικό ποσό.

Sacramento is finalizing a trade to send forward Garrett Temple to Memphis for Ben McLemore, Deyonta Davis and cash, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 17 Ιουλίου 2018