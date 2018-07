Αποδέσμευσαν τον Μακ Κίνι οι Ράπτορς (pic)

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε σε 14 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 1,5 πόντο και 0,5 ριμπάουντ ανά 3,8 λεπτά συμμετοχής.

Ο Μακ Κίνι πήρε μέρος και σε 35 παιχνίδια της G-League με τους Raptors 905 έχοντας 14 πόντους και 7,5 ριμπάουντ.

Για την ακρίβεια είχε εγγυημένο συμβόλαιο μόνο για την σεζόν που ολοκληρώθηκε και όχι για την επόμενη.

The Toronto Raptors announced Tuesday they have waived forward Alfonzo McKinnie.



