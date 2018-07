Αποκαλύφθηκε το overall του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ΝΒΑ2Κ18.

Όσοι παίκτες θέλουν να πάρουν τους Λέικερς στο video game θα έχουν τον «Βασιλιά» με το εντυπωσιακό 98 στο overall.

Ας ξεκινήσει το... κάψιμο!

A rating fit for a King A 98 overall for our 20th Anniversary Edition Cover athlete @KingJames. What do you think? pic.twitter.com/91Rjzs0xD2

— NBA 2K19 (@NBA2K) 16 Ιουλίου 2018