«Μένει στους Κλίπερς ο Τεόντοσιτς» (pic)

Σύμφωνα με τους «Los Angeles Times» και τον ρεπόρτερ Μπραντ Τέρνερ, ο Τεόντοσιτς θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Κλίπερς.

Μάλιστα ανέφερε ότι η ομάδα του Λος Άντζελες θα κάνει opt-in στο συμβόλαιό του, το οποίο ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια δολάρια για τη νέα σεζόν.

Πέρυσι ο Τεόντοσιτς αγωνίστηκε σε 45 ματς και μέτρησε κατά μέσο όρο 9,5 πόντους, 4,6 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ ανά 25,2 λεπτά συμμετοχής.

Clippers really like Milos Teodosic and he will be back on team, per source. He opted in to his $6.3 million deal.

— Brad Turner (@BA_Turner) 16 Ιουλίου 2018