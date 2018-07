«Στους Μπουλς για 40 εκατ. δολάρια ο Πάρκερ!» (pic)

Στους Μπουλς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζαμπάρι Πάρκερ.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, ο πρώην φόργουορντ των Μπακς συμφώνησε με τους ταύρους και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο 40 εκατ. δολαρίων.

Αλλαγή σελίδας για έναν παίκτη που έχει ταλαιπωρηθεί από σοβαρούς τραυματισμούς στην καριέρα του, αν και είναι μόλις 23 ετών. Έτσι θα παίξει μπάσκετ στη γενέτειρα του, το Σικάγο.

Φέτος είχε 12.6 πόντους και 4.9 ριμπάουντ με το Μιλγουόκι.

