Οδεύει προς Μπουλς ο Πάρκερ (pic)

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι restricted free-agent, που σημαίνει ότι τον πρώτο λόγο για το αν θα πάει στο Σικάγο τον έχουν τα «ελάφια».

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Άντριαν Βοϊναρόφκσι, η ομάδα του Μιλγουόκι φέρεται διατεθειμένη να κάνει τον παίκτη της unrestricted , ώστε να γυρίσει στην γενέτειρά του.

Συνεπώς, αν όλα κυλήσουν ομαλά και γίνει η συμφωνία, ο Πάρκερ θα είναι στους «ταύρους» την επόμενη σεζόν.

ESPN story on Bucks restricted free agent Jabari Parker progressing on an offer sheet deal with the Chicago Bulls. https://t.co/KW1OljBmPY

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 13 Ιουλίου 2018