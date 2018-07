«Όχι» του Μπάτλερ στην πρόταση των Τίμπεργουλβς (pic)

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη των Τίμπεργουλβς, Γκλεν Τέιλορ, ο Τζίμι Μπάτλερ είπε «όχι» στην πρόταση της ομάδας για νέο τετραετές συμβόλαιο έναντι 110 εκατομμυρίων δολαρίων.

Βέβαια η άρνηση του All Star γκαρντ ήταν αναμενόμενη, αφού ο ίδιος θέλει να μείνει free agent την επόμενη σεζόν ώστε να διεκδικήσει καλύτερο deal το οποίο μπορεί να φτάσει και στα 188 εκατομμύρια δολάρια.

#Twolves All-Star Jimmy Butler has officially turned down the Wolves' 4-year, $110M range extension offer, per owner Glen Taylor. Full interview posting soon, which includes stuff on KAT extension talks, Thibs, filling out the roster, and #LosLynx.

— Darren Wolfson (@DWolfsonKSTP) 13 Ιουλίου 2018