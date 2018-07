«Φαβορί οι Ρόκετς για τον Καρμέλο!» (pic)

Όπως έγραψε ο Μαρκ Στάιν στους «New York Times» οι Ρόκετς είναι εκείνοι που οδηγούν την κούρσα για την απόκτηση του Καρμέλο.

Συγκεκριμένα εξηγεί ότι δεν πρόκειται να μπει το Χιούστον σε διαδικασία trade, αλλά θα αποκτήσει τον σταρ του ΝΒΑ ως... free agent, αφού πρώτα βρεθεί η χρυσή τομή με την Οκλαχόμα.

Επίσης ανέφερε ότι πρώτα θα τελειώσουν οι Ρόκετς με τους παίκτες που θα αφήσουν ελεύθερους και στη συνέχεια θα κάνουν το... δικό τους μπάσιμο.

In either scenario -- after a complicated trade or going the simpler buyout route -- Carmelo Anthony is widely expected to become a free agent .. with the Houston Rockets favored to sign Melo once he clears waivers https://t.co/jylH5jVhBx

— Marc Stein (@TheSteinLine) 13 Ιουλίου 2018