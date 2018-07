Έιντζ: «Ο Σμαρτ είναι η top προτεραιότητά μας»

Ο Σμαρτ φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με τη στάση των Σέλτικς, εξηγώντας πως από την επίσημη έναρξη της free agency δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία. Πάντως ο Ντάνι Έιντζ εξήγησε πως η περίπτωσή του αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Βοστόνης!

Θυμίζουμε πως ο Σμαρτ ψάχνει συμβόλαιο που να φτάνει τα 15 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Μια προσφορά που δύσκολα θα «ματσάρουν» οι Σέλτικς, κάτι που σημαίνει ότι θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Οι Σακραμέντο Κινγκς έχουν βάλει ήδη στο μάτι τον Σμαρτ, ο οποίος έχει αρχίσει ήδη τις συζητήσεις με τέσσερις ομάδες. Πέρυσι μέτρησε κατά μέσο όρο 10,2 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ.

Ainge on free agency: “Marcus is our top priority.”

— Brian Robb (@BrianTRobb) 11 Ιουλίου 2018