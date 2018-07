Θέλουν Καρμέλο οι Ρόκετς, στους Κλίπερς ο Μπα Α Μούτε! (pic)

Τα... δίχτυα τους στον Καρμέλο Άντονι έχουν ρίξει οι Ρόκετς.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, το Χιούστον θα προσπαθήσει να πάρει τον Μέλο, όταν αυτός φύγει από τους Θάντερ.

Ο Καρμέλο που δεν... κόλλησε στην Οκλαχόμα και ήταν το τρίτο βιολί, μέτρησε πέρυσι 16.2 πόντους ανά ματς.

Πάντως από τους Ρόκετς θα αποχωρήσει ο Μπα Α Μούτε με προορισμό τους Κλίπερς.

Rockets lose two forwards now — including Ariza — from NBA’s best regular season team. Houston is detemined to sign Carmelo Anthony once he becomes free in OKC, sources tell ESPN. https://t.co/SfHAWntNlH

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 9 Ιουλίου 2018