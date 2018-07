To... περίεργο όνειρο του Ρέτζι Μίλερ με τον ΛεΜπρόν και τους Πέισερς! (pic)

Συγκεκριμένα ο θρύλος της Ιντιάνα και του ΝΒΑ, έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter:

«Είδα το πιο περίεργο όνειρο! Μπάσκετ 5 εναντίον 5 μεταξύ του Βίκτορ Ολαντίπο και της σημερινής ομάδας των Πέισερς, κόντρα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, εμένα, τον Ρικ Σμιτς, τον Ντέρικ Μακ Κι και τον Μαρκ Τζάκσον. Δεν ξέρω όμως ποιος κέρδισε γιατί ξύπνησα πριν τελειώσει το ματς...»

Ε, οι «παλιοί» Πέισερς θα είχαν τον πρώτο λόγο...

Had the WEIRDEST basketball dream (very rare), was a 5 on 5 pick up game between @VicOladipo and current @Pacers vs @KingJames, Rick Smits, Derrick McKey, @MarkJackson13 and myself.. Don’t know who won because I woke up before the game was over ..

— Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) 9 Ιουλίου 2018