Τζινόμπιλι για Πάρκερ: «Αξέχαστα 16 χρόνια μαζί»! (pic)

Ο Πάρκερ υπήρξε αναντικατάστατο μέλος των Τεξανών από το 2001, μετρώντας τέσσερα πρωταθλήματα υπό τις οδηγίες του Γκρεγκ Πόποβιτς. Πλέον θα αγωνίζεται στην ομάδα του Μάικλ Τζόρνταν για τα επόμενα δυο χρόνια κι εκεί θα συναντήσει τον συμπατριώτη του, Νικολά Μπατούμ.

«Θα λείψεις πολύ από το Σαν Αντόνιο, Τόνι. Σε ευχαριστώ για αυτά τα αξέχαστα 16 χρόνια που περάσαμε μαζί. Καλή τύχη στη Σάρλοτ και θα τα πούμε σύντομα! Σε ευχαριστώ TP» ήταν το μήνυμα του Μανού Τζινόμπιλι.

You'll be greatly missed in SA, @tonyparker! Thank you for unforgettable 16 seasons together. Best of luck in Charlotte and see you soon! #MerciTP

— Manu Ginobili (@manuginobili) 7 Ιουλίου 2018