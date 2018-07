Ο 23χρονος σέντερ έμεινε free agent, αλλά δύσκολα θα έβρισκε ομάδα, πέρα από αυτή του Πόρτλαντ.

Έτσι, οι Μπλέιζερς συμφώνησαν να επεκτείνουν την συμφωνία τους μαζί του για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Νούρκιτς θα λάβει $48 εκατομμύρια.

Restricted free agent center Jusuf Nurkic has agreed to a 4-year, $48M deal to stay with Portland, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιουλίου 2018