Η ομάδα του Πόρτλαντ πήρε τον 19χρονο γκαρντ από τους Κινγκς, που τον επέλεξαν στο Νο.37 του φετινού draft και του δείχνουν αμέσως την εμπιστοσύνη τους.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Τσαράνια, οι Μπλέιζερς προσέφεραν συμβόλαιο στον απόφοιτο του Duke, το οποίο είναι εγγυημμένο τριετές.

Sources: Portland has signed No. 37 overall pick Gary Trent Jr. of Duke to a guaranteed 3-year rookie deal.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 6 Ιουλίου 2018