Σακίλ: «Ο ΛεΜπρόν θέλει να φτάσει πρώτος τους 4 τίτλους από τον Κάρι, αλλά οι Ουόριορς είναι ανίκητοι» (vid)

Ο θρύλος του ΝΒΑ μιλώντας για το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού στο ΝΒΑ με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ο ΛεΜπρόν θέλει να κερδίζει. Όμως κανείς δεν μπορεί να νικήσει τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Οι Λέικερς θα πρέπει να κάνουν περισσότερες κινήσεις για να τα καταφέρουν.Παρόλα αυτά ο ΛεΜπρόν θα είναι πάντα ο βασιλιάς, οτιδήποτε και αν γίνει από εδώ και στο εξής».

Και κατέληξε: «Τον ΛεΜπρόν τον γνωρίζω πολύ καλά. Και σίγουρα λέει ότι 'έχω τρία πρωταθλήματα, ο Κάρι έχει τρία και πρέπει να φτάσω πρώτος στα τέσσερα'. Χρειάζονται όμως τον Καουάι (σ.σ. Λέοναρντ) και κάποιες ακόμα κινήσεις για να το διεκδικήσουν. Αυτή τη στιγμή οι Ουόριορς είναι ανίκητοι».

“They need Kawai and more guys to compete with the Warriors...He’s set for life, so he doesn’t really need to worry about ring chasing" — @SHAQ stopped by to talk LeBron's move to the Lakers pic.twitter.com/GZj1sW8lgx

