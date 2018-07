Μπρόκχοφ: «Όλες οι θυσίες άξιζαν τον κόπο!» (pic)

Ο Αυστραλός πρώην φόργουορντ της Λοκομοτίβ Κουμπάν θα κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να παίξει στο ΝΒΑ με τους Μάβερικς και δημοσίευσε στα social media μια ιδιαίτερη επιστολή κάνοντας τον απολογισμό της περασμένης πενταετίας στην Ευρώπη και δηλώνοντας έτοιμος για την επόμενη πρόκληση.

«Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα και όλες οι θυσίες άξιζαν τον κόπο. Έπειτα από πέντε χρόνια σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης στην αποστολή μου στην Ευρώπη, παραμένω ταπεινός κι ενθουσιασμένος ανακοινώνοντας ότι θα συνεχίσω στους Ντάλας Μάβερικς! Η σημερινή μέρα είναι πραγματικά ξεχωριστή καθώς πάντα πίστευα στον εαυτό μου και τις ικανότητές μου ότι μια μέρα θα παίξω στο ΝΒΑ. Ευχαριστώ τη σύζυγό μου Κέιτι, την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους αγαπημένους μου ανθρώπους που υποστήριξαν το όραμά μου. Είμαι έτοιμος για την επόμενη πρόκληση και θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω τους Μάβερικς να κερδίσουν».

So excited to announce I am joining the @dallasmavs. A dream come true. All the hard work and sacrifices have been worth it. pic.twitter.com/eMWh0Ny60z

— Ryan Broekhoff (@RBroekhoff45) 6 Ιουλίου 2018