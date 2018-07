Ο Τζάκσον υπέγραψε πέρσι στους Ρόκετς προς το τέλος της κανονικής περιόδου ενώ έχει αγωνιστεί στις Αντάλια, Βίρτους, Μπιλμπάο, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και στους Ντακς του Πεκίνου.

Οι «Ρουκέτες» άφησαν ελεύθερο τον Αμερικανό γκαρντ ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Ντακς κι εξήγησε στο Twitter πως «Εσείς οι haters θα εξοργιστείτε με το επόμενο deal μου».

You haters gonna be mad at my next deal

— Kung Fu Lee (@AaronfingJ) 5 Ιουλίου 2018