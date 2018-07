«Ο Κάζινς αρνήθηκε πρόταση 40 εκατομμυρίων από Πέλικανς» (pic)

Οι Ουόριορς με την προσθήκη του ΝτεΜάρκους Κάζινς φτιάχνουν μια πραγματικά ονειρική πεντάδα, με τους Κάρι, Ντουράντ, Τόμπσον, Γκριν και Κάζινς να δείχνουν ανίκητοι. Ο πρώην σέντερ των Πέλικανς μόλις έγινε γνωστό πως πήγε στους... πολεμιστές για έναν χρόνο και μόλις 5.3 εκατομμύρια δολάρια, είχε δηλώσει πως δεν είχε πρόταση από κανέναν.

Την δήλωσή του αυτή διαψεύδει ο Μαρκ Στέιν στους “New York Times”, ο οποίος αναφέρει πως οι... πελεκάνοι του έκαναν πρόταση που έφτανε τα 40 εκατομμύρια για 2 χρόνια, παρότι ο τραυματισμός του στον αχίλλειο τένοντα είναι εξαιρετικά σοβαρός. Αναλυτικά ο Στέιν αναφέρει: «Ο Κάζινς είχε αρνηθεί πρόταση της Νέας Ορλεάνης για διετές συμβόλαιο έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Η πρόταση έγινε μετά τον τραυματισμό του Κάζινς και πριν το τέλος της σεζόν. Μετά την αρχική άρνηση, η Νέα Ορλεάνη απέσυρε την προσφορά».

If you subscribe to the @nytimes weekly NBA newsletter, it’s already in your inbox and you have fresh reporting on DeMarcus Cousins’ stunning move to Golden State — including this bit on New Orleans offering Cousins an extension late in the season that was declined: pic.twitter.com/bABWuaOnCO

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 3, 2018