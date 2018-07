Ο 36άχρονος Ισπανός γκαρντ με μακρά καριέρα στο ΝΒΑ θα ενισχύσει τους Πίστονς τη νέα σεζόν, φορώντας ξανά τη φανέλα τους έπειτα από το 2013.

Πέρσι αγωνίστηκε σε 57 αγώνες με τους Καβαλίερς στη regular season έχοντας 4.5 πόντους, 2.1 ασίστ, 1.5 ριμπάουντ και 13 ματς στα playoffs με 1.8 πόντους μ.ό.

Congratulations to @JmCalderon on your new contract with the @DetroitPistons. Your amazing career continues!

— Priority Sports (@PrioritySports) 2 Ιουλίου 2018