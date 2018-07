Θέλουν να κρατήσουν Μπούκερ οι Σανς

Το «αστέρι» της ομάδας του Φοίνιξ θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον ιδιοκτήτη Ρόμπερτ Σάρβερ, τον τζένεραλ μάνατζερ Ράιαν ΜακΝτόνα και τον ατζέντη του, Λίον Ρόουζ.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Σανς μπορεί να προσφέρουν ακόμα και max deal στον Μπούκερ, που σημαίνει $158 εκατομμύρια για πέντε χρόνια.

Sources: Suns owner Robert Sarver and GM Ryan McDonough are meeting with star guard Devin Booker and his agent Leon Rose to present the framework of his rookie extension contract offer on Tuesday in Los Angeles. Booker is a strong candidate for a max deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Ιουλίου 2018