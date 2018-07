Ο 23χρονος φόργουορντ θα υπογράψει συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών και συνολικής αξίας $84 εκατομμυρίων!

Ο Αμερικανός βρίσκεται στους «μάγους» από το 2014, όταν και τον επέλεξαν στο Νο.4 του α' γύρου του draft, ενώ τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 17.6 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.0 κλέψιμο.

Breaking: The Magic have agreed to re-sign restricted free agent Aaron Gordon to a 4-year, $84M deal, per @MarcJSpearsESPN. pic.twitter.com/7qZNIZbZ3q

