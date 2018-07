Τα... λένε Λέικερς και Καπέλα (pic)

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Ολντριτζ, ο Καπέλα αποτελεί στόχο των Λέικερς.

Μάλιστα ο εκρηκτικός σέντερ θα έχει και συνάντηση με το front office των «λιμνανθρώπων» προκειμένου να ακούσει την προσφορά τους.

Να σημειωθεί ότι πέρυσι το συμβόλαιο του Καπέλα ανέρχονταν στα 2,3 εκατομμύρια δολάρια, στον 4ο και τελευταίο χρόνο από τη rookie σεζόν του.

Lakers, working multiple scenarios, will meet this afternoon with Rockets RFA Clint Capela, per league source.

— David Aldridge (@daldridgetnt) 1 Ιουλίου 2018