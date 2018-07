Κράτησαν Μπέινς οι Σέλτικς! (pic)

Ο 31χρονος φόργουορντ/σέντερ έμεινε ελεύθερος από την 1η Ιουλίου και οι Σέλτικς δεν έχασαν την ευκαιρία.

Η ομάδα της Βοστώνης θέλησε να διατηρήσει στο δυναμικό της τον Αυστραλό παίκτη, ο οποίος συμφώνησε για διετές συμβόλαιο, αξίας $11 εκατομμυρίων.

Ο πρώην παίκτης του Ικάρου Καλλιθέας έδειξε την χαρά του στο twitter, αφού έγραψε: «Έμεινα εκεί που ήθελα. Η προηγούμενη σεζόν έβαλε βενζίνη στη φωτιά. Το αίμα μου είναι πράσινο»

Free agent center Aron Baynes has agreed to a two-year, $11M deal to return to the Boston Celtics, league sources tell Yahoo.

