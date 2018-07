Ο 24χρονος φόργουορντ ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Οκλαχόμα για τριετές συμβόλαιο, αξίας $27 εκατομμυρίων.

Την φετινή σεζόν ο Γκραντ είχε κατά μέσο όρο 8.4 πόντους και 3.9 ριμπάουντ, ενώ βρίσκεται στους Θάντερ από το 2016.

