Στο κόλπο για ΛεΜπρόν και οι Νάγκετς! (pic)

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον ο Κρις Μάνιξ.

Ο δημοσιογράφος του «Yahoo Sports» ανέφερε πως με τους Γιόκιτς και Μπάρτον εξασφαλισμένους στο ρόστερ, η ομάδα του Ντένβερ στρέφει την προσοχή της στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Μάλιστα, άρχισαν τις επαφές με τον εκπρόσωπο του «Βασιλιά» και πιέζουν για μια συνάντηση μαζί του.

With Jokic and Barton on board, the Denver Nuggets will turn their attention to one more free agent: LeBron James. The Nuggets have been in contact with James's agent and will aggressively pursue a meeting.

— Chris Mannix (@ChrisMannixYS) 1 Ιουλίου 2018