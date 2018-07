Από το Χιούστον στο Φοίνιξ ο Αρίζα.

Ο 33χρονος γκαρντ/φόργουορντ συμφώνησε με τους Σανς για ένα χρόνο και θα φοράει την φανέλα τους την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το συμβόλαιο του Αμερικανού θα έχει οικονομικές απολαβές ύψους $15 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια.

Houston free agent Trevor Ariza has agreed to a one-year, $15M deal with the Phoenix Suns, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Ιουλίου 2018