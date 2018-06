Free agent ο ΛεΜπρον! (pic)

Σύμφωνα και με τον Σαμς Τσαράνια, ο ΛεΜπρόν αρνήθηκε την οψιόν των 35,6 εκατομμυρίων δολαρίων στους Καβαλίερς και πλέον θα αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ πολύ δύσκολα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο στους Καβς και όπως όλα δείχνουν αναμένεται να αλλάξει και 3η ομάδα στο ΝΒΑ στην «Decision 3»!

Τι ίδιο ακριβώς tweet έκανε και ο Τζο Βάρντον του «cleveland.com» ο οποίος έγραψε ότι ο ατζέντης του ΛεΜπρόν ενημέρωσε το Κλίβελαντ ότι θα κάνει opt-out στο συμβόλαιό του!

LeBron James’ agent informed the Cavs he will not exercise his $35.6 million option and thus will become an unrestricted free agent, sources told @clevelanddotcom ... Story coming

— Joe Vardon (@joevardon) 29 Ιουνίου 2018