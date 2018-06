Οι Ρόκετς ανανεώνουν και κάνουν trade τον Τζάκσον (pic)

Οι «Ρουκέτες» ενεργοποίησαν την οψιόν για το συμβόλαιο του Άαρον Τζάκσον για τη σεζόν 2018/2019 και πρέπει να του εγγυηθούν 1.4 εκατομμύρια δολάρια αφού είναι πιθανό ο άλλοτε γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας να γίνει ανταλλαγή.

Ο Τζάκσον υπέγραψε πέρσι στους Ρόκετς προς το τέλος της κανονικής περιόδου ενώ έχει αγωνιστεί στις Αντάλια, Βίρτους, Μπιλμπάο, ΤΣΣΚΑ και στους Ντακς του Πεκίνου.

Sources: The Houston Rockets have exercised team option on guard Aaron Jackson’s contract for next season. Houston would need to guarantee Jackson’s $1.4M salary in order to involve him in a potential trade.

