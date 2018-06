Τζορτζ: «Θέλω να παίξω στους Λέικερς!» (pic)

Τη δικιά του decision θα έχει ο Πολ Τζορτζ, αφού θα ανακοινώσει την απόφαση του μέσω 3 ειδικών εκπομπών που θα προβάλει το ESPN.

Ο δημοσιογράφος Άλεξ Κένεντι αποκάλυψε κάποιες φράσεις του «PG13» από τις εκπομπές που δεν έχουν προβληθεί ακόμα και ο Τζορτζ δηλώνει πως θέλει να παίξει στους Λέικερς.

«Λατρεύω το Λος Άντζελες. Είναι το σπίτι μου. Μεγάλωσα, παρακολουθώντας τον Κόμπι. Θέλω να παίξω με την ομάδα της πόλης μου και να βάλω την φανέλα των Λέικερς. Δεν με φανταζόμουν ποτέ με τις φανέλες των Πέισερς ή των Θάντερ. Mε φανταζόμουν με τη φανέλα των Λέικερς. Όλοι θα σου πουν ότι θέλουν να παίξουν στο σπίτι τους. Θέλω να κατακτήσω το πρωτάθλημα, θέλω να παίξω στο Λος Άντζελες. Αυτό θα με γέμιζε. Ποια όμως είναι η σωστή κίνηση;».

Μένει να δούμε αν θα τελικά θα φύγει από την Οκλαχόμα για να πάει στο Λος Άντζελες.

Paul George: "I want to be a champion. In a way, it's like... I want to come here [to L.A.]. I want to play for the home team and put a Laker jersey on. That's ALWAYS going to be something I want to fulfill. But at the same time, 'What's the best move, though?'"

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 29 Ιουνίου 2018