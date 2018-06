Μάλιστα ο σταρ του ΝΒΑ και των Ουόριορς δεν αρνήθηκε να... πάρει μέρος στην πασαρέλα και να ντυθεί με... ιδιόρρυθμο στυλ!

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Απλά... απολαύστε τον!

Klay Thompson has found himself in the middle of some kind of children's fashion show in China pic.twitter.com/nPEo4GiYMV

— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 28 Ιουνίου 2018