Τζέφερσον για ΛεΜπρόν: «Ποτέ δεν τον συμπάθησα...»

Με ένας άκρως χιουμοριστικό μήνυμα, ο πρώην συμπαίκτης του «Βασιλιά» στους Καβαλίερς ζήτησε από τον κόσμο να σταματήσει να τον ρωτάει πια σε ποια ομάδα θα πάει.

«Το γράφω αυτό με μεγάλη μετάνοια. Μετά από χρόνια που υπήρξα φίλος και συμπαίκτης με τον Λεμπρόν, αποφάσισα να τελειώσω τη φιλία μας.

Το λέω δημοσίως, ώστε οι φανς και τα media να σταματήσουν παρακαλώ να με ρωτούν που θα πάει στη free agency.

Δεν ξέρω, η οικογένεια μου δεν ξέρει και ούτε τα παιδιά μου.

Δυστυχώς, ζω στο Λος Άντζελες οπότε οι ερωτήσεις είναι αναπόφευκτες, αλλά ελπίζω αυτή η δήλωση να βοηθήσει και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Η αλήθεια να λέγεται, ποτέ δεν συμπάθησα τον τύπο. Δουλεύει τόσο σκληρά, που κάνει όλους τους άλλους να δείχνουν κακοί.

Είναι ο αγαπημένος παίκτης του γιου μου και αυτό το βλέπω σαν καθαρή προδοσία του πόσο σκληρά έχω δουλέψει για να βάλει μία στέγη πάνω από το κεφάλι του».

Φυσικά και έκανε πλάκα!

Richard Jefferson with some not-so-breaking LeBron news on his Snapchat account (with a Bill Russell Salute aimed at Channing Frye for good measure) pic.twitter.com/jV3wh7YgAs

— Dave McMenamin (@mcten) 27 Ιουνίου 2018