Όλα τα βραβεία του ΝΒΑ! (pics)

Τα βραβεία του ΝΒΑ δόθηκαν για άλλη μια σεζόν στους κορυφαίους.

MVP της σεζόν αναδείχθηκε ο Τζέιμς Χάρντεν μετά τα όσα έκανε στους Ρόκετς, ο Ρούντι Γκομπέρ πηρε σπίτι του το βραβείο του καλύτερου αμυντικού, ενω ο Μπεν Σίμονς εκείνου του κορυφαίου rookie.

Δείτε αναλυτικά τους νικητές σε κάθε κατηγορία

MVP: Tζέιμς Χάρντεν (Ρόκετς)

Rookie της χρονιάς: Μπεν Σίμονς (Σίξερς)

Πιο Βελτιωμένος παίκτης της χρονιάς: Βίκτορ Ολαντίπο (Πέισερς)

Αμυντικός της χρονιάς: Ρούντι Γκομπέρ (Τζαζ)

Καλύτερος Έκτος παίκτης: Λου Ουίλιμας (Κλίπερς)

Coach of the season: Nτουέιν Kέισι (Ράπτορς)

Community Achievement Award: Ντουράντ (Ουόριορς)

Twyman-Stokes Teammate of the Year: Τζαμάλ Κρόφορντ (Tίμπεργουλβς)

Φάση της σεζόν: ΛεΜπρόν Τζέιμς (Καβς)

Executive Of the Year: Ντάριλ Μόρεϊ (Ρόκετς)

Hustle Award: Αμίρ Τζόνσον (Σίξερς)

Καλύτερο στυλ: Ράσελ Ουέστμπρουκ (Θάντερ)

Lifetime Achievement Reward: Όσκαρ Ρόμπερτσον

Sager Strong Award: Ντικέμπε Μουτόμπο

The 2017-2018 NBA Basketball Executive of the Year is… Daryl Morey of the @HoustonRockets! #NBAAwards pic.twitter.com/tc4gLAOfgF — NBA (@NBA) 26 Ιουνίου 2018