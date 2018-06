Επίσημη η πρόσκληση των Πέλικανς στον βοηθό του Μπαρτζώκα (pic)

Συγκεκριμένα εξήγησε ότι η ρωσική ομάδα έλαβε την επίσημη πρόσκληση των Νιου Ορλεανς Πέλικανς για τον Γιώργο Μποζίκα.

Ο συνεργάτης του Μπαρτζώκα θα στελεχώσει το προπονητικό τιμ της ομαδας του ΝΒΑ στο Summer League του Λας Βέγκας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 6 έως και τις 17 Ιουλίου.

.@Khimkibasket assistant coach Georgios Bozikas got an invitation from @PelicansNBA coaching staff to take part in the 2018 @NBA Summer League that will take part in Las Vegas, USA from July 6 to July 17



