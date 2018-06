Ο Σίντνεϊ Λόου βοηθός του Κέισι στους Πίστονς! (pic)

Όπως ανέφερε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 58χρονος τεχνικός ο οποίος ήταν assistant coach στους Ουίζαρντς τα δύο τελευταία χρόνια θα βρεθεί στο πλευρό του Κέισι στην Motor City.

Οι Πίστονς θα προσθέσουν στο τεχνικό τιμ τον Λόου, ο οποίος έχει την εμπειρία και ως head coach σε Μινεσότα (1993-94) και Μέμφις (2000-2002).

Washington Wizards assistant Sidney Lowe has agreed to a deal to become the top assistant to Dwane Casey with the Detroit Pistons, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 25 Ιουνίου 2018