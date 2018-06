Μπουλς του Τζόρνταν VS Ουόριορς: Ποιος θα νικούσε; (poll)

Η superteam των Ουόριορς πήραν το δεύτερο σερί πρωτάθλημα στο ΝΒΑ και το gazzetta.gr ζητάει από τους αναγνώστες του να απαντήσουν στο ερώτημα για το αν οι... πολεμιστές θα νικούσαν τους σπουδαίους Μπουλς του Μάικλ Τζόρτναν σε σειρά best of seven.