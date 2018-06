«Αυτή θα είναι η πρώτη εξάδα του draft!» (pic)

Μπορεί να απέχουμε ακόμα 2.5 ώρες από το draft, ωστόσο ο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι χτύπησε και αποκάλυψε την πρώτη εξάδα της διαδκασίας.

Οι Σανς όπως αναμενόταν θα διαλέξουν τον ΝτεΆντρε Έιτον, οι Κινγκς παίρνουν τον Μπάγκλεϊ και οι Χοκς τον Λούκα Ντόντσιτς.

Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν οι πρώτες έξι ομάδες θα επιλέξουν:

Νο.1 ΝτεΆντρε Έιτον-Σανς

Νο.2 Μάρβιν Μπαγκλεϊ-Κινγκς

Νο.3 Λούκα Ντόντσιτς-Χοκς

Νο.4 Tζάρεν Τζάκσον-Γκρίζλις

Νο.5 Μο Μπάμπα-Μάβερικς

Νο.6 Τρέι Γιανγκ-Μάτζικ

Here's how the Top 6 of tonight's NBA Draft is taking shape: 1. Suns: Deandre Ayton. 2. Kings: Marvin Bagley Jr.; 3. Hawks: Luka Doncic; 4. Jaren Jackson, Jr.; 5. Mavericks: Mo Bamba; 6. Magic: Trae Young.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 21 Ιουνίου 2018